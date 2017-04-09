"Исламское государство" взяла ответственность за нападения на церкви в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападения на церкви в Египте. Об этом со ссылкой на Amaq сообщает AFP, передает УНН.
Сообщается, что группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападения на церкви в Египте.
Напомним, по меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва в египетском городе Александрия.
Как сообщал УНН, в Коптском православном соборе в Египте произошел взрыв.