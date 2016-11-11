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"Ісламська держава" стратила 40 мирних жителів Мосула

"Ісламська держава" стратила 40 мирних жителів Мосула

Київ • УНН

 • 4039 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Від рук бойовиків угруповання "Ісламська держава" загинули 40 мирних жителів Мосула. Про це повідомляє The Sun з посиланням на Управління верховного комісара ООН з прав людини, передає УНН.

Як зазначається, терористи вбили 40 жителів Мосула, звинувативши їх у зраді і співпраці із владою Іраку. Тіла жертв, аби посіяти страх у місті, повісили на електричних стовпах.

Публічні страти представники терористичного угрупування проводять на підставі дезертирства, співпраці місцевих жителів з іракськими силами, а також за те, що вони використовують мобільні телефони.

Окрім публічних страт, бойовики почали примушувати пенсіонерів та дітей вбивати ув’язнених, пише видання.

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