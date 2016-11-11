"Исламское государство" казнило 40 мирных жителей Мосула

Как отмечается, террористы убили 40 жителей Мосула, обвинив их в измене и сотрудничестве с властями Ирака. Тела жертв, чтобы посеять страх в городе, повесили на электрических столбах.

Публичные казни представители террористической группировки проводят на основании дезертирства, сотрудничества местных жителей с иракскими силами, а также за то, что они используют мобильные телефоны.

Кроме публичных казней, боевики начали заставлять пенсионеров и детей убивать заключенных, пишет издание.