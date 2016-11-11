"Исламское государство" казнило 40 мирных жителей Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. От рук боевиков группировки "Исламское государство" погибли 40 мирных жителей Мосула. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека, передает УНН.
Как отмечается, террористы убили 40 жителей Мосула, обвинив их в измене и сотрудничестве с властями Ирака. Тела жертв, чтобы посеять страх в городе, повесили на электрических столбах.
Публичные казни представители террористической группировки проводят на основании дезертирства, сотрудничества местных жителей с иракскими силами, а также за то, что они используют мобильные телефоны.
Кроме публичных казней, боевики начали заставлять пенсионеров и детей убивать заключенных, пишет издание.