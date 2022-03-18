Ірина Верещук розповіла про роботу сьогоднішніх гуманітарних коридорів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні 18 березня, повідомляє УНН. Із 9 гуманітарних коридорів спрацювало 7, всього евакуйовано за сьогоднішній день 9 145 людей.
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Донецька область: з міста Маріуполь до міста Запоріжжя сьогодні доїхало 4 972 людини, з яких 1 124 дитини.
Також сьогодні було доставлено до Бердянська пальне для дозаправки маріупольців, які рухаються по гуманітарному коридору на власному автотранспорті.
Адреси для дозаправки: вул. Кабельщиків 132а та Мелітопольске шосе 87б.
Також 500 людей забрали автобусами, які прибули до Бердянська із Запоріжжя.
Завтра до Бердянська також буде направлено 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців.
Сумська область: евакуйовано 4 173 людини. З міста Суми евакуйовано 3 296 людей, з міста Тростянець - 246, з міста Лебедин - 50, з міста Конотоп - 400, з селища Краснопілля - 146, з селища Велика Писарівка - 41 людина.
Водночас у Харківській області через порушення режиму тиші сьогодні знову була зірвана робота коридорів для доставки гуманітарної допомоги до міст Балаклея та Ізюм.
"На завтра ми опрацьовуємо маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської, Харківської та Луганської областей. А також готуємо гуманітарні коридори для евакуації людей з міст Київської області", - повідомила Ірина Верещук.