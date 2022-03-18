Ирина Верещук рассказала о работе сегодняшних гуманитарных коридоров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга доложила о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодня 18 марта, сообщает УНН. С 9 гуманитарных коридоров сработало 7, всего эвакуировано за сегодняшний день 9 145 человек.
Детали
Донецкая область: из города Мариуполь в город Запорожье сегодня доехало 4 972 человека, из которых 1 124 ребенка.
Также сегодня было доставлено в Бердянск горючее для дозаправки мариупольцев, которые движутся по гуманитарному коридору на собственном автотранспорте.
Адреса для дозаправки: ул. Кабельщиков 132а и Мелитопольское шоссе 87б.
Также 500 человек забрали автобусами, прибывшими в Бердянск из Запорожья.
Завтра в Бердянск также будет направлено 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев.
Сумская область: эвакуировано 4 173 человека. Из города Сумы эвакуированы 3 296 человек, из города Тростянец - 246, из города Лебедин - 50, из города Конотоп - 400, из поселка Краснополье - 146, из поселка Великая Писаревка - 41 человек.
В то же время в Харьковской области из-за нарушения режима тишины сегодня снова была сорвана работа коридоров для доставки гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.
"На завтра мы прорабатываем маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской, Харьковской и Луганской областей. А также готовим гуманитарные коридоры для эвакуации людей из городов Киевской области", - сообщила Ирина Верещук.