Ірина Верещук: Донеччині та Луганщині потрібні інвестиції й робочі місця
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прибула з робочою поїздкою на Донеччину, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
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Ірина Верещук, серед інших локацій, відвідала Краматорськ. Там під її головуванням відбувся круглий стіл, участь у якому взяли очільник Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко та представники місцевих бізнес-кіл.
Під час круглого столу Віце-премʼєр презентувала законопроєкт, ухвалення якого відкриває можливість розвитку економічного потенціалу Донецької та Луганської областей. Документ, зокрема, передбачає низку інновацій, серед яких — започаткування Фонду консорціумного фінансування, страхування воєнно-політичних ризиків для бізнесу, створення територій пріоритетного розвитку й активізацію програм навчання та перепідготовки населення.
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“Донеччина та Луганщина потребують інвестицій та робочих місць, їм потрібна нова економічна парадигма”, — наголосила Верещук.
Підприємці регіону підтримали необхідність ухвалення й імплементації такого законопроєкту. У підсумку схвалено резолюцію, що засвідчує безпосередню підтримку представниками бізнесу Донеччини і Луганщини законопроєктів, спрямованих на економічне відродження регіону. Надалі згаданий проєкт закону України планується передати на розгляд депутатського корпусу.
Крім того, під час робочої поїздки Ірина Верещук зустрілася з освітянами та молоддю Краматорська. А також провела нараду з головами територіальних громад Донеччини.
“Такі зустрічі дають змогу побачити реальний стан справ. До того ж, саме на Донеччині зареєстрована третина внутрішньо переміщених осіб (понад 503 тис. осіб)”, — написала вона у своєму Facebook.