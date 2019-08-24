Іран запровадив "санкції" проти американського "Фонду захисту демократії"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ Ірану заявило про запровадження санкцій проти базованого у Вашингтоні "Фонду захисту демократії" і його генерального директора, заявивши, що організація підтримує санкції і "економічний тероризм" проти Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Як повідомляють 24 серпня іранські ЗМІ, зокрема інформагенція Fars, з посиланням на МЗС Ірану, "фонд і його генеральний директор Марк Дубовіц зумисне завдали шкоди життєво важливим інтересам Ірану, поширюючи брехню".
У заяві МЗС Ірану йдеться, що наступними за санкціями можуть бути судові дії проти фонду, Дубовіця та його колег.
Дубовіц заявив, що вважає "знаком честі" включення його "іранським режимом" у будь-які списки. Його фонд рішуче критикував ядерну угоду Ірану зі світовими державами 2015 року.
З 2017 року Іран періодично вводить санкції проти американських структур, хоча вони, як і санкції США, малоефективні, якщо особа не використовує іранську фінансову систему.
Нагадаємо, американські санкції не завадили Ірану експортувати нафту.