Иран ввел "санкции" против американского "Фонда защиты демократии"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Министерство иностранных дел Ирана заявило о введении санкций против основанного в Вашингтоне "Фонда защиты демократии" и его генерального директора, заявив, что организация поддерживает санкции и "экономический терроризм" против Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщают 24 августа иранские СМИ, в частности информагентство Fars со ссылкой на МИД Ирана, "фонд и его генеральный директор Марк Дубовиц умышленно нанес ущерб жизненно важным интересам Ирана, распространяя ложь".
В заявлении МИД Ирана говорится, что следующими по санкциям могут быть судебные действия против фонда, Дубовица и его коллег.
Дубовица заявил, что считает "знаком чести" включение его "иранским режимом" в любые списки. Его фонд решительно критиковал ядерное соглашение Ирана с мировыми державами 2015 года.
С 2017 года Иран периодически вводит санкции против американских структур, хотя они, как и санкции США, малоэффективны, если лицо не использует иранскую финансовую систему.
Напомним, американские санкции не помешали Ирану экспортировать нефть.