Иран ввел "санкции" против американского "Фонда защиты демократии"

Как сообщают 24 августа иранские СМИ, в частности информагентство Fars со ссылкой на МИД Ирана, "фонд и его генеральный директор Марк Дубовиц умышленно нанес ущерб жизненно важным интересам Ирана, распространяя ложь".

В заявлении МИД Ирана говорится, что следующими по санкциям могут быть судебные действия против фонда, Дубовица и его коллег.

Дубовица заявил, что считает "знаком чести" включение его "иранским режимом" в любые списки. Его фонд решительно критиковал ядерное соглашение Ирана с мировыми державами 2015 года.

С 2017 года Иран периодически вводит санкции против американских структур, хотя они, как и санкции США, малоэффективны, если лицо не использует иранскую финансовую систему.

Напомним, американские санкции не помешали Ирану экспортировать нефть.