Іран переслідував сім'ї загиблих пасажирів збитого літака МАУ - Human Rights Watch

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Згідно з наданою інформацією, правозахисники підтримували зв’язок з родичами загиблих з осені 2020 по січень 2021 року. Їм вдалося зв’язатися з 31 родичем жертв, а також тими, хто став свідком відношення до сімей загиблих іранської влади.

Як пише HRW, Служба безпеки Ірану здійснювала довільні затримання родичів жертв авіакатастрофи, ініціювала допити і залякування.

Зазначається, що 16 родичів загиблих розповіли, що співробітники спецслужб вдавалися до погроз, і змушували їх не спілкуватися з іноземними ЗМІ та стежили за людьми, які відвідували місця поховань загиблих в авіакатастрофі. У деяких випадках Іран допитував або затримував сім’ї на кілька годин.

Правозахисники заявляють, що представники іранських спецслужб одну людину катували, а трьом — погрожували “наслідками”, якщо ті не видалять пости про іранський уряд в соцмережах.

Нагадаємо

8 січня 2020 роки рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана. На борту знаходилося 176 осіб. Всі вони загинули. Серед загиблих були: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня 2020 заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”.

У лютому 2021 року в ЗМІ з’явилася інформація про те, що канадський уряд і органи безпеки вивчають аудіозапис, на якому людина, опізнана джерелами як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, обговорює можливість того, що знищення рейсу українського Boeing рейсу PS752 було навмисним.



Міністерство закордонних справ України провело переговори з представниками органів попереднього розслідування і прокуратури, які знаходяться на контакті з іноземними партнерами, і буде координувати зусилля по дослідженню записи ймовірної розмови міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Заріфа, з метою встановлення його автентичності.



20 лютого поточного року голова Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі заявив, що у військовій прокуратурі завершено розслідування збиття українського пасажирського літака під Тегераном.