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Інвестори і банки згортають проекти через невизначеність относительно "зеленого" тарифу

Інвестори і банки згортають проекти через невизначеність относительно "зеленого" тарифу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Іноземні інвестори припиняють фінансування проектів з розвитку альтернативної енергетики в Україні через невизначеність ситуації з "зеленим" тарифом. Про це заявив віце-президент NBT AS Берген Творг, коментуючи відсутність компромісу між владою та інвесторами по "зеленому" тарифу, повідомляє УНН.

"Ситуація з точки зору зовнішніх інвесторів, які готові інвестувати в Україну, наступна. Більшість з дійсно великих інвесторів призупинили свою діяльність, але поки вони не сказали остаточне" ні ". Однак є така частина інвесторів, які вже покинули країну, і вони не мають наміру надалі інвестувати в Україну, тому що немає впевненості, немає довіри з боку органів влади ", - сказав Творг.

Він також зазначив - якщо українська влада не прийме компромісного рішення по "зеленому" тарифу, яке влаштує як влада, так і бізнес, іноземні інвестори та міжнародні фінансові установи, які їх кредитують, підуть з України.

"Сьогодні ми обговорювали з одним з великих банків, який готовий інвестувати в Україну. Банк має дуже багато проектів, на мільярди євро по всьому світу, і вже дуже багато виконаних робіт. Якщо ми приймемо найбільш негативний сценарій, найбільш ризикований сценарій, особливо з боку політичних діячів, які приймають рішення, ясно, що в даний момент цей банк також призупинив свою фінансову діяльність та інвестиції (в Україні. - Ред.) ", - зазначив Творг.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики" (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Людмили Буймистер, він є компромісним, а умови реструктуризації "зеленого" тарифу погоджені з ключовими гравцями ринку ВДЕ.

Однак на засіданні Комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ 13 грудня цей законопроект не знайшов підтримки депутатів.

На думку президента Професійної асоціації екологів Людмили Циганок, влада повинна знайти компромісне рішення проблеми "зеленого" тарифу, щоб утримати довіру інвесторів, які розвивають альтернативну енергетику в Україні. Вона вважає запропонований депутатами комітету з питань економічної політики законопроект №2543 компромісним, і зазначає, що його прийняття стане позитивним сигналом для інвесторів.

Посольства Данії, Норвегії та Швеції закликали досягти на законодавчому рівні компромісу в питанні "зелених" тарифів для збереження інвестпривабливості України. Лист з таким зверненням вони направили на адресу міністра енергетики і навколишнього середовища Олексія ОРЖЕЛЬ і голови комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальні послуги Андрія Геруса.

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