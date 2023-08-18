ІНТЕРПАЙП спростовав інформацію про роботу в РФ після початку повномасштабної війни

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"ІНТЕРПАЙП цілком та повністю спростовує ці брехливі звинувачення", - заявили у компанії у відповідь на інформацію про те, що ІНТЕРПАЙП продовжує роботу в РФ.

У заяві компанії йдеться, що "після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ІНТЕРПАЙП прийняв рішення щодо ліквідації торгової компанії в росії".

"Персонал торгової компанії було звільнено, лишилися тільки дві особи, які задіяні в ліквідації компанії. Цей процес розпочався негайно, проте він триває в умовах вкрай недружнього юридичного середовища та навмисно гальмується російськими державними установами", - пояснюють в ІНТЕРПАЙП.

Там також наголосили, що після 24 лютого 2022 року ІНТЕРПАЙП припинив будь-яку бізнес-діяльність в російській федерації та не має відношення до будь-яких рішень та діяльності торгової компанії в рф.

"Нагадаємо, що російська федерація ще у 2018 році запровадила персональні санкції проти керівництва компанії ІНТЕРПАЙП", - йдеться у заяві.