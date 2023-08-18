ИНТЕРПАЙП опроверг информацию о работе в РФ после начала полномасштабной войны

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. В ИНТЕРПАЙП заявили, что не работают в РФ после 24 февраля 2022 года и назвали все обвинения в этом в свой адрес лживыми. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальное заявление компании.

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"ИНТЕРПАЙП целиком и полностью опровергает эти лживые обвинения", - заявили в компании в ответ на информацию о том, что ИНТЕРПАЙП продолжает работу в РФ.

В заявлении компании говорится, что "после начала полномасштабного вторжения рф в Украину ИНТЕРПАЙП принял решение о ликвидации торговой компании в России".

"Персонал торговой компании был уволен, остались только два человека, которые задействованы в ликвидации компании. Этот процесс начался немедленно, однако он продолжается в условиях крайне недружественной юридической среды и намеренно тормозится российскими государственными учреждениями", - объясняют в ИНТЕРПАЙП.

Там также отметили, что после 24 февраля 2022 года ИНТЕРПАЙП прекратил любую бизнес-деятельность в Российской Федерации и не имеет отношения к любым решениям и деятельности торговой компании в РФ.

"Напомним, что российская федерация еще в 2018 году ввела персональные санкции против руководства компании ИНТЕРПАЙП", - говорится в заявлении.

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