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«Інтерпайп» Пінчука сплачує мільйони рублів податків до російського бюджету – розслідування

«Інтерпайп» Пінчука сплачує мільйони рублів податків до російського бюджету – розслідування

Київ • УНН

 • 1034979 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. «Інтерпайп» Віктора Пінчука сплатив за 2022 рік 36 мільйонів рублів податків до бюджету Росії і продовжує отримувати прибуток у країні-агресорці. Про це повідомляє «Главком».

Видання також опублікувало перелік розрахунків дочірньої компанії «Інтерпайп» у Росії ТОВ «Інтерпайм-М» із контрагентами. Серед отримувачів платежів – казначейство Росії.

«Патріотична позиція ІНТЕРПАЙП завжди була подразником для рф», – зазначається у повідомленні «Інтерпайп» від 18 липня цього року. А вже 24 липня (менше, ніж через тиждень після офіційної заяви) через «Банк России» (тульське відділення) Інтерпайп-М перераховує до бюджету РФ (казначейства росії) 1 694 065 руб податку на прибуток за червень 2023 року. У червні Інтерпайп-М сплатив до бюджету Росії 2 483 438 руб податку на прибуток за травень і ще 24 662 руб – податку на додану вартість. ПДВ сплачується тільки у випадку продажу товарів чи послуг. За період з квітень по червень 2022 року (коли йшли активні військові дії) Інтерпайп-М заплатив 858 439 руб ПДВ до російського бюджету», - вказує автор матеріалу.

У розслідуванні зазначається, що аналіз господарської діяльності дочірньої структури «Інтерпайп-М» вказує на те, що свою комерційну діяльність «Інтерпайп» у Росії не припинив. Компанія продовжує сплачувати оренду офісу та робити інші пов’язані із господарською діяльністю платежі.

«Останній платіж за оренду на суму 143 100 руб було здійснено буквально 20 липня на користь індивідуального підприємця Альміри Нурашевої. Ще два платежі за оренду – так само у липні», - йдеться у матеріалі.

За твердженнями видання, «Інтерпайп-М» продовжує сплачувати послуги телефонного зв’язку, документообігу, безпеки, обслуговування програмних продуктів (включно із системою «Система Главбух»), нараховує заробітну плату та премії своїм співробітникам. Інформація про відповідні платежі опинилася у розпорядженні журналістів-розслідувачів.

«Співробітник московського офісу Юрій Місовець 14 липня цього року отримав премію за 2022 рік у розмірі 801 070 рублів. За усталеними правилами корпоративного середовища, премія менеджера з продажів складає 1% від суми укладених угод. Якщо виходити з такої логіки і співробітник Юрій Місовець отримав премію саме за продажі, то тоді сума укладених контрактів тільки цим менеджером має скласти щонайменше 80 млн рублів» - йдеться у розслідуванні.

Також у розслідуванні зазначають, що через російський суд дві дочірні структури «Інтерпайп» хочуть завести в РФ з ОАЕ суму, еквівалентну майже 50 мільйонам доларів США. У листопаді минулого року за подачу такого позову до арбітражного суду Москви «Інтерпайп-М» сплатив 200 тисяч рублів державного мита.

Нагадаємо, у липні «Інтерпайп» опублікував заяву, у якій спростував поширену у деяких ЗМІ інформацію про свою співпрацю з росією. «ІНТЕРПАЙП ні за яких умов та у жодному форматі не працює на ринку рф», - заявляли у прес-службі компанії.

ТОВ «Інтерпайп-М» входить до складу групи компаній «Інтерпайп» через кіпрську компанію Interpipe Limited, яка своєю чергою належить іншій кіпрській компанії – Interpipe Holdings PLC. Через низку офшорів на Самоа та Британських Віргінських Островах Interpipe Holdings PLC належить Віктору Пінчуку.

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