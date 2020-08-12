"Інтер" та "Манчестер Юнайтед" вийшли до півфіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Двома поєдинками на території Німеччини стартувала чвертьфінальна стадія Ліги Європи УЄФА, передає УНН.
Англійському “Манчестер Юнайтед” знадобились додаткові екстра-тайми аби пробитися до півфіналу. В одному з них гол з пенальті Бруно Фернандеша (95) дозволив “Манчестер Юнайтед” обіграти “Копенгаген” — 1:0.
В іншому протистоянні італійський “Інтер” зустрівся із німецьким “Байєром”. На стадіоні “Дюссельдорф Арена” рахунок був відкритий ударом зовнішньою стопою ноги у виконанні півзахисника Барелли (15 хв.). Через шість хвилин штатний бомбардир міланців Лукаку у падінні поцілив м’яч у сітку воріт. В середині тайму Хаверц зумів відіграти один м’яч, але “фармацевти” зазнали програшу — 1:2.
Зауважимо, що саме “Інтер” стане опонентом “Шахтаря” по півфіналу у випадку проходження “гірниками” “Базеля”.