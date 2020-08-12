"Интер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Двумя поединками на территории Германии стартовала четвертьфинальная стадия Лиги Европы УЕФА, передает УНН.
Английскому “Манчестер Юнайтед” понадобились дополнительные экстра-таймы чтобы пробиться в полуфинал. В одном из них гол с пенальти Бруно Фернандеш (95) позволил “Манчестер Юнайтед” обыграть “Копенгаген” — 1:0.
В другом противостоянии итальянский “Интер” встретился с немецким “Байером”. На стадионе “Дюссельдорф Арена” счет был открыт ударом внешней стопой ноги в исполнении полузащитника Барелли (15 мин). Через шесть минут штатный бомбардир миланцев Лукаку в падении попал мяч в сетку ворот. В середине тайма Хаверц сумел отыграть один мяч, но “фармацевты” потерпели проигрыша — 1:2.
Заметим, что именно “Интер” станет оппонентом “Шахтера” по полуфиналу в случае прохождения “горняками” “Базеля”.