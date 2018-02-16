Іноземці в обхід українських прикордонників намагалися пробратися до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Учора прикордонники затримали двох громадян Туреччини, які в обхід пункту пропуску “Мостиська-залізнична станція” пішки прямували до Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.
“Двох легко вдягнених мандрівників, які з ручною поклажею прямували через засніжену дорогу повз залізницю, помітив прикордонний наряд. До кордону, щоправда, дійти вони не встигли, оскільки на зустріч їм негайно вибула група реагування прикордонників. Правоохоронці з'ясували, що в Україну турки 1990-го та 1996-го років народження прибули легально авіаційним сполученням, маршрут проклали в Інтернеті, а згодом громадським транспортом вирушили до прикордоння. Як завжди, до Польщі вони прямували в пошуках заробітку”, – йдеться в повідомленні.
Прикордонники зауважили, що рішення щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України затриманими громадянами прийматиме суд, після чого розглядатиметься питання щодо їх відправлення до країни походження.
Ще один випадок порушення державного кордону України зафіксований в Закарпатській області.
“На Закарпатті прикордонники відділу "Великий Березний" Чопського загону затримали ще одного порушника, котрий намагався дістатися до країн ЄС. Чоловіка, який назвався громадянином Молдови, охоронці зупинили після спрацювання спеціального сигнального пристрою. До Словаччини він не дійшов 100 метрів”, – додали в Держприкордонслужбі.
Як раніше повідомляв УНН, сьогодні вночі в пункті пропуску “Іллічівський-МТП” прикордонники Одеського загону спільно з працівниками ДФС під час заходів прикордонно-митного контролю вантажівки, яка прямувала на один із теплоходів до Туреччини, виявили прихований бурштин.