Иностранцы в обход украинских пограничников пытались пробраться в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Вчера пограничники задержали двух граждан Турции, которые в обход пункта пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" пешком направлялись в Европу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Двух легко одетых путешественников, которые с ручной кладью следовали через заснеженную дорогу мимо железной дороги, заметил пограничный наряд. К границе, правда, дойти они не успели, так как на встречу им немедленно отправилась группа реагирования пограничников. Правоохранители выяснили, что в Украину турки 1990 и 1996 годов рождения прибыли легально авиационным сообщением, маршрут проложили в Интернете, а затем общественным транспортом отправились в приграничье. Как всегда, в Польшу они направлялись в поисках заработка", - говорится в сообщении.
Пограничники отметили, что решение относительно попытки незаконного пересечения государственной границы Украины задержанными гражданами будет принимать суд, после чего будет рассматриваться вопрос об их отправке в страну происхождения.
Еще один случай нарушения государственной границы Украины зафиксирован в Закарпатской области.
"На Закарпатье пограничники отдела "Большой Березный" Чопского отряда задержали еще одного нарушителя, который пытался добраться в страны ЕС. Мужчину, который назвался гражданином Молдовы, охранники остановили после срабатывания специального сигнального устройства. В Словакию он не дошел 100 метров", - добавили в Госпогранслужбе.
Как ранее сообщал УНН, сегодня ночью в пункте пропуска "Ильичевский-МТП" пограничники Одесского отряда совместно с работниками ГФС во время мероприятий погранично-таможенного контроля грузовика, который следовал на один из теплоходов в Турцию, обнаружили скрытый янтарь.