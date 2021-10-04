Іноземний та вітчизняний інвестор мають нерівні умови щодо захисту своїх прав з боку держави - нардеп

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“Ми знаємо, що монобільшість ухвалила законопроект щодо так званих інвестиційних нянь, який зокрема стосується іноземного інвестора. Ця та інші ініціативи влади ставлять в нерівні умови тих, хто інвестує в свою державу, тобто вітчизняних, українських інвесторів. До речі ми не бачимо черги з компаній, які хотіли б вкладати саме в нашу вітчизняну економіку, промисловість, взагалі бізнес” — вважає Михайло Цимбалюк.

Також на думку Цимбалюка, створення та робота тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів — це більше політичне лобіювання та допомога відповідним компаніям, а не реальний захист підприємців.

“Як на мене, створення такого ТСК — на грані порушення закону. Бо це виглядає як певний лобізм. Мені здається, що це більше політичний крок, аніж реальна допомога. Більше того, це виходить, що хто ближче до „тіла“, хто може потрапити до цієї комісії, то того і відстоюють? Я не вважаю, що у демократичному європейському суспільстві таке можливо. Я вивчав досвід інших держав і ніде не побачив існування таких ТСК” — заявив Цимбалюк

Деталі

Такої ж думки і ексколега Цимбалюка Ігор Мосійчук.

Мовляв, українська влада замість того, щоб захищати права вітчизняних підприємців — захищає інтереси іноземних компаній, вважає колишній народний депутат. Як то у випадку з вітчизняним дилером “Журавлина”, який продовжує судові процеси з іноземним дистриб’ютором Scania Україна.

Ще у лютому голова ТСК Галина Янченко стосовно цієї справи заявляла — тимчасова слідча комісія займає нейтральну позицію.



Однак, у своєму блозі вона озвучила лише позицію іноземного інвестора.



Пізніше представництво шведського виробника вантажівок Scania влаштувало безкоштовний тест-драйв для Янченко та ще одного народного депутата.



І хоча особисто Галина Янченко відмовляється від коментарів та заявляє, що ТСК не займає нічиїх позицій, у ЗМІ справу Scania Україна вже називають кейсом, який реально показує роботу ТСК.

Суть конфлікту між Scania Україна та “Журавлина”

Перша конфліктна ситуація виникла ще у 2009 му році — саме дистриб’ютор шведських вантажівок Scania Україна вирішив змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій у шведського дистриб’ютора. Ба більше — після цього керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українською компанією розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їх розірвання не була запущена. Після цього між дилером та дистриб’ютором розпочалися судові процеси. Минулого року “Журавлина” перемогла у питанні компенсації з боку Scania у 123 млн грн.

Однак після перемоги ситуацією зацікавилися деякі народні депутати та навіть посол Швеції Тобіас Тиберг.

Отож, справа відправилася в апеляційну інстанцію.

Як виявилося нещодавно, посол навіть направляв лист на адресу Голови Північного апеляційного господарського суду, після якого судове засідання не лише відклалося, а й змінилася колегія суддів — розповіли юристи “Журавлини”.



Загалом, така зміна відбулася тричі та у квітні цього року призвела до повної заміни колегії, її склад став повністю різним. Під час такої зміни згідно зі звітом про автоматичний розподіл справи із 54 суддів 41 суддя раптово пішли у відпустку. У зв’язку із чим Головуючого суддю було обрано поміж 13 суддів, одного учасника складу суду обрано поміж 3 суддів, а другого учасника складу суд безальтернативно із одного судді.

На думку директора “Журавлини”, подальший виграш Scania Україна в апеляційному суді пояснюється постійною зміною складу суду. Мовляв, судді не мали достатнього часу аби ознайомитися зі всією справою детально. Обсяг матеріалів справи в загальній кількості на час перебування в апеляційній інстанції сягали вже обсягу 25 томів, що в сукупності складає понад 6000 аркушів справи.

Після виграшу Scania Україна до Верховного суду надійшла касація, отож наразі суд між Scania Україна та “Журавлина” триває. Судове засідання перенесено на 20 жовтня.