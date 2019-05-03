Іноземний студент постраждав у пожежі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Одесі на пожежі двоповерхового житлового будинку постраждав студент. Про це УНН повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС.
Пожежа сталася вночі у житловому будинку на вулиці Фонтанська дорога, 59-А. По прибуттю вогнеборців було встановлено загорання майна на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. Вогонь охопив площу 15 квадратних метрів.
Вогнеборці швидко загасили пожежу.
"Під час самостійного гасіння пожежі отримав опіки верхніх кінцівок та шиї II-III ступеню квартиронаймач 1-го поверху громадянин Туреччини, 1997 р.н., студент МГУ", - повідомили рятувальники.
Причина пожежі та збиток - встановлюються.