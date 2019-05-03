Иностранный студент пострадал при пожаре в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Одессе на пожаре двухэтажного жилого дома пострадал студент. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Пожар произошел ночью в жилом доме на улице Фонтанская дорога, 59-А. По прибытию пожарных было установлено возгорание имущества на первом этаже двухэтажного жилого дома. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров.
Пожарные быстро потушили пожар.
"Во время самостоятельного тушения пожара получил ожоги верхних конечностей и шеи II-III степени квартиросъемщик 1-го этажа гражданин Турции, 1997 г.р., студент МГУ", - сообщили спасатели.
Причина пожара и ущерб - устанавливаются.