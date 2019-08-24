Іноземні дипломати та політики привітали Україну з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні українців привітали з Днем Незалежності іноземні дипломати та політики, передає УНН.
“Вітання всім українським друзям, з Днем Незалежності”, — написав в Twitter посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.
“З Днем Незалежності всіх українців, де б ви не були!”, — привітав в Twitter посол Данії в Україні Рубен Мадсен.
“Найкращі Вітання з Днем Незалежності України висловили в канцелярії Президента Польщі, Канцелярії прем’єр-міністра Польщі, спікера сенату Республіки Польща Станіслава Карчевського та керівника Бюро національної безпеки Польщі”, — йдеться в повідомлені у Twitter посольства Республіки Польща у Києві.
“Щиро вітаю Україну з Днем Незалежності, бажаю успіхів у боротьбі за свободу та територіальну цілісність, а також у процесі реформ. Латвiя пiдтримувала i пiдтримуватиме боротьбу Украïни!”, — написав міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгар Рінкевічс в Twitter.
“Вітаємо всіх наших чудових українських друзів, які святкують День незалежності!”, — йдеться в повідомленні від МЗС Естонії в Twitter.
“З Днем Незалежності Україна”, — привітали в міністерстві закордонних справ Королівства Саудівська Аравія в в Twitter.
“Дорогі друзі з України! З Днем незалежності від Польщі”, — написали в Міністерстві закордонних справ Польщи в Twitter .
“Кожен раз, коли я відвідую Україну, я стаю все більш оптимістичним щодо вашого майбутнього. Бо народ України є живим доказом того, що свобода завжди перемагає агресію та самодержавство. Найкращі побажання українцям у ваш день незалежності”, — написав колишній генеральний секретар НАТО Андерсом Фог Расмуссен в Twitter.
“Вiтаю з Днем Незалежностi, Украї́но! Слава Україні!”, — привітала колишній президент Литовської Республіки Даля Грибаускайте в в Twitter.
“Литва вітає Україну та її Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України. Ми і надалі будемо підтримувати ваш суверенітет та територіальну цілісність, а також підтримувати вас на шляху до євроатлантичної інтеграції”, — написав Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа в Twitter.
Нагажаємо, День Незалежності України відзначили в Варшаві вшануванням воїнів УНР.