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Іноземні дипломати та політики привітали Україну з Днем Незалежності

Іноземні дипломати та політики привітали Україну з Днем Незалежності

Київ • УНН

 • 9834 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні українців привітали з Днем Незалежності іноземні дипломати та політики, передає УНН.

“Вітання всім українським друзям, з Днем Незалежності”, — написав в Twitter посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

“З Днем Незалежності всіх українців, де б ви не були!”, — привітав в Twitter посол Данії в Україні Рубен Мадсен.

“Найкращі Вітання з Днем Незалежності України висловили в канцелярії Президента Польщі, Канцелярії прем’єр-міністра Польщі, спікера сенату Республіки Польща Станіслава Карчевського та керівника Бюро національної безпеки Польщі”, — йдеться в повідомлені у Twitter посольства Республіки Польща у Києві.

“Щиро вітаю Україну з Днем Незалежності, бажаю успіхів у боротьбі за свободу та територіальну цілісність, а також у процесі реформ. Латвiя пiдтримувала i пiдтримуватиме боротьбу Украïни!”, — написав міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгар Рінкевічс в Twitter.

“Вітаємо всіх наших чудових українських друзів, які святкують День незалежності!”, — йдеться в повідомленні від МЗС Естонії в Twitter.

“З Днем Незалежності Україна”, — привітали в міністерстві закордонних справ Королівства Саудівська Аравія в в Twitter.

“Дорогі друзі з України! З Днем незалежності від Польщі”, — написали в Міністерстві закордонних справ Польщи в Twitter .

“Кожен раз, коли я відвідую Україну, я стаю все більш оптимістичним щодо вашого майбутнього. Бо народ України є живим доказом того, що свобода завжди перемагає агресію та самодержавство. Найкращі побажання українцям у ваш день незалежності”, — написав колишній генеральний секретар НАТО Андерсом Фог Расмуссен в Twitter.

“Вiтаю з Днем Незалежностi, Украї́но! Слава Україні!”, — привітала колишній президент Литовської Республіки Даля Грибаускайте в в Twitter.

“Литва вітає Україну та її Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України. Ми і надалі будемо підтримувати ваш суверенітет та територіальну цілісність, а також підтримувати вас на шляху до євроатлантичної інтеграції”, — написав Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа в Twitter.

Нагажаємо, День Незалежності України відзначили в Варшаві вшануванням воїнів УНР.

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