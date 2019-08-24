День Незалежності України відзначили в Варшаві вшануванням воїнів УНР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. День Незалежності України відзначили в польській столиці Варшаві вшануванням пам’яті воїнів УНР. Про це повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця у Twitter, передає УНН.
"Святкування День Незалежності України в Варшаві - спільна молитва і вшанування пам’яті воїнів УНР, полеглих за волю України", - вказав він.
Також Дещиця розповів, що з нагоди Дня Незалежності України біля Гданського моста у Варшаві відкрито ІІ вернісаж Української галереї стріт-арту.
Нагадаємо, 24 серпня у столиці відбулися урочистості до Дня Незалежності за участю Президента Володимира Зеленського. Під час них відбулася Хода гідності.
Згодом пройшов Марш захисників України.