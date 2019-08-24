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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44995 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119440 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130122 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121275 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125376 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128194 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152910 просмотра

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Иностранные дипломаты и политики поздравили Украину с Днем Независимости

Иностранные дипломаты и политики поздравили Украину с Днем Независимости

Киев  •  УНН

 • 9833 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня украинский поздравили с Днем Независимости иностранные дипломаты и политики, передает УНН.

“Поздравление всем украинским друзьям, с Днем Независимости”, — написал в Twitter посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

“С Днем Независимости всех украинский, где бы вы не были!”, — поздравил в Twitter посол Дании в Украине Рубен Мадсен.

“Самые лучшие Поздравления с Днем Независимости Украины выразили в канцелярии президента Польши, Канцелярии премьер-министра Польши, спикера сената Республики Польша Станислава Карчевского и руководителя Бюро национальной безопасности Польши”, — говорится в сообщении в Twitter посольства Республики Польша в Киеве.

“Искренне поздравляю Украину с Днем Независимости, желаю успехов в борьбе за свободу и территориальную целостность, а также в процессе реформ. Латвия поддерживала и будет поддерживать борьбу Украïны!”, — написал министр иностранных дел Латвийской Республики Ринкевичс в Twitter.

“Поздравляем всех наших замечательных украинских друзей, которые празднуют День независимости!”, — говорится в сообщении МИД Эстонии в Twitter.

“С Днем Независимости Украины”, — поздравили в министерстве иностранных дел Королевства Саудовская Аравия в в Twitter.

“Дорогие друзья из Украины! С Днем независимости от Польши”, — написали в Министерстве иностранных дел Польши в Twitter.

“Каждый раз, когда я посещаю Украину, я становлюсь все более оптимистичным относительно вашего будущего. Потому что народ Украины является живым доказательством того, что свобода всегда побеждает агрессию и самодержавие. Наилучшие пожелания украинцам в ваш день независимости”, — написал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в Twitter.

“Поздравляю с Днем Независимости, Украина! Слава Украине!”, — поздравила бывший президент Литовской Республики Даля Грибаускайте в в Twitter.

“Литва приветствует Украину и ее Президента Владимира Зеленского по случаю Дня Независимости Украины. Мы будем поддерживать ваш суверенитет и территориальную целостность, а также поддерживать вас на пути к евроатлантической интеграции”, — написал Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в Twitter.

Нагажаемо, День Независимости Украины отметили в Варшаве чествованием воинов УНР.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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