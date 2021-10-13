Іноземець хотів нелегально ввезти в Україну товари Apple на десятки тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Громадянин США з порушенням митних правил намагався ввезти на територію України нові iPhone 13 та Apple MacBookPro, загальна вартість яких понад 24 тис. доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну митну службу України.
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За даними служби, в міжнародному аеропорту “Запоріжжя” затримали громадянина США, який хотів нелегально ввезти в Україну 12 нових iPhone 13, 14 Apple MacBookPro та бездротові мишки. Повідомляють, що чоловік прибув зі Стамбулу.
Для проходження митного контролю іноземець скористався “зеленим коридором”. У такий спосіб він гарантував, що не має товарів, за які потрібно сплачувати митні платежі.
З’ясували, що загальна вартість продукції, який перевозив чоловік, становить понад 24 тис. доларів.
За фактом події складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.
Нагадаємо
9 жовтня в Україну прибула перша офіційна партія продукції компанії Apple — більше ніж 8 тисяч нових смартфонів iPhone 13. За даними Державної митної служби, загальна вартість товару становила приблизно 7,5 млн доларів.