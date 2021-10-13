Иностранец хотел нелегально ввезти в Украину товары Apple на десятки тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Гражданин США с нарушением таможенных правил пытался ввезти на территорию Украины новые iPhone 13 и Apple MacBookPro, общая стоимость которых более 24 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Детали
По данным службы, в международном аэропорту “Запорожье” задержали гражданина США, который хотел нелегально ввезти в Украину 12 новых iPhone 13, 14 Apple MacBookPro и беспроводные мышки. Сообщается, что мужчина прибыл из Стамбула.
Для прохождения таможенного контроля иностранец воспользовался “зеленым коридором”. Таким образом он гарантировал, что не имеет товаров, за которые нужно платить таможенные платежи.
Выяснили, что общая стоимость продукции, которую перевозил мужчина, составляет более 24 тыс. долларов.
По факту события составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
Напомним
9 октября в Украину прибыла первая официальная партия продукции компании Apple — более 8 тысяч новых смартфонов iPhone 13. По данным Государственной таможенной службы, общая стоимость товара составляла примерно 7,5 млн долларов.