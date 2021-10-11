Поява офіційного Apple в Україні: що це означає для українських споживачів

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“Офіційну техніку завозили і раніше різні компанії. Просто тепер її завезло офіційне представництво компанії Apple. Тепер український покупець отримує офіційну гарантію, тому що це не підроблена продукція, оригінал й отримання всіх прав як покупець. Звичайно, коли така компанія звернула увагу на Україну і відкрила своє тут представництво, то тепер всі нові моделі техніки ми будемо отримувати разом з іншими країнами. Український споживач тепер не буде переплачувати за нову модель й довше її очікувати. Для України це позитив, означає, що у нас в країні можна торгувати і витримувати конкуренцію з іншими”, - розповідає Пероганич.

Додамо

За словами експертів, офіційна поява компанії в країні призведе до зменшення контрабанди товару. У період випуску нової моделі Apple вона перевищувала 90%, а ціни були значно завищені, ніж ціни офіційних магазинів за кордоном. “Вся продукція, яка ввозиться офіційно, на неї є 20% податку на додану вартість, ці кошти йдуть в державний бюджет. Нелегальні айфони не коштували на 20% менше, і зараз не будуть коштувати, тому що вони сплачують хабарі чиновникам й ще закладається на власний дохід”, - пояснює експерт.

Контекст

Нагадаємо, на початку вересня Президент Володимир Зеленський зустрівся із генеральним директором компанії Apple Тімом Куком під час свого візиту до США, заявивши, що Україна зацікавлена у зростанні присутності компанії в нашій державі.

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