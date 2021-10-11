Поява офіційного Apple в Україні: що це означає для українських споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В Україну прибула перша офіційна партія продукції компанії Apple – більше ніж 8 тисяч нових смартфонів iPhone 13. Державна митна служба зазначила, що загалом прибула партія вартістю близько 7,5 млн доларів. Генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України Юрій Пероганич розповів УНН, що перша офіційна партія означає для українських споживачів.
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“Офіційну техніку завозили і раніше різні компанії. Просто тепер її завезло офіційне представництво компанії Apple. Тепер український покупець отримує офіційну гарантію, тому що це не підроблена продукція, оригінал й отримання всіх прав як покупець. Звичайно, коли така компанія звернула увагу на Україну і відкрила своє тут представництво, то тепер всі нові моделі техніки ми будемо отримувати разом з іншими країнами. Український споживач тепер не буде переплачувати за нову модель й довше її очікувати. Для України це позитив, означає, що у нас в країні можна торгувати і витримувати конкуренцію з іншими”, - розповідає Пероганич.
Додамо
За словами експертів, офіційна поява компанії в країні призведе до зменшення контрабанди товару. У період випуску нової моделі Apple вона перевищувала 90%, а ціни були значно завищені, ніж ціни офіційних магазинів за кордоном. “Вся продукція, яка ввозиться офіційно, на неї є 20% податку на додану вартість, ці кошти йдуть в державний бюджет. Нелегальні айфони не коштували на 20% менше, і зараз не будуть коштувати, тому що вони сплачують хабарі чиновникам й ще закладається на власний дохід”, - пояснює експерт.
Контекст
Нагадаємо, на початку вересня Президент Володимир Зеленський зустрівся із генеральним директором компанії Apple Тімом Куком під час свого візиту до США, заявивши, що Україна зацікавлена у зростанні присутності компанії в нашій державі.
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