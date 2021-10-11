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Появление официального Apple в Украине: что это означает для украинских потребителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. В Украину прибыла первая официальная партия продукции компании Apple - более 8 000 новых смартфонов iPhone 13. Государственная таможенная служба отметила, что в целом прибыла партия стоимостью около 7,5 млн долларов. Генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич рассказал УНН, что первая официальная партия означает для украинских потребителей.

Цитата:

"Официальную технику завозили и раньше различные компании. Просто теперь ее завезло официальное представительство компании Apple. Теперь украинский покупатель получает официальную гарантию, потому что это не поддельная продукция, оригинал и получение всех прав в качестве покупателя. Конечно, когда такая компания обратила внимание на Украину и открыла свое здесь представительство, то теперь все новые модели техники мы будем получать вместе с другими странами. Украинский потребитель теперь не будет переплачивать за новую модель и дольше ее ожидать. Для Украины это позитив, означает, что у нас в стране можно торговать и выдерживать конкуренцию с другими", - рассказывает Пероганич.

Добавим

По словам экспертов, официальное появление компании в стране приведет к уменьшению контрабанды товара. В период выпуска новой модели Apple она превышала 90%, а цены были значительно завышены, чем цены официальных магазинов за рубежом. "Вся продукция, ввозимая официально, на нее есть 20% налога на добавленную стоимость, эти средства идут в государственный бюджет. Нелегальные айфоны не стоили на 20% меньше, и сейчас не будут стоить, потому что они платят взятки чиновникам и еще закладывается на собственный доход", - объясняет эксперт.

Контекст

Напомним, в начале сентября Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным директором компании Apple Тимом Куком во время своего визита в США, заявив, что Украина заинтересована в росте присутствия компании в нашей стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Официальное появление Apple в Украине: чего ждать покупателям техники, и уберет ли американская компания отечественную контрабанду?

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