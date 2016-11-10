Інформацію про постріли у тролейбус у Дніпрі спростувала А.Старчевська
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Речник ГУНП України в Дніпропетровській області Анна Старчевська повідомила, що у тролейбусі, у який сьогодні ніби стріляли, не знайдено отворів від куль. Про це вона написала на своїй сторінці у “Фейсбук”, передає УНН-Центр.
“Дорогі друзі, спокійно. Ніхто нікуди не стріляв. На тролейбусі немає отвору від кулі”, — написала А.Старчевська.
Нагадаємо, ввечері з’явилася інформація, що на пр. Яворницького обстріляли тролейбус першого маршруту.
Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко повідомив, що за інформацію про осіб, які обстріляли тролейбус у Дніпрі, оголошено винагороду.