Информацию о выстрелах в троллейбус в Днепре опровергли в полиции

ДНЕПР-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Представитель ГУНП Украины в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что в троллейбусе, в который сегодня будто стреляли не найдено отверстий от пуль. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбук", передает УНН-Центр.