Информацию о выстрелах в троллейбус в Днепре опровергли в полиции
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Представитель ГУНП Украины в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что в троллейбусе, в который сегодня будто стреляли не найдено отверстий от пуль. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбук", передает УНН-Центр.
"Дорогие друзья, спокойно. Никто никуда не стрелял. На троллейбусе нет отверстия от пули", - написала А.Старчевская.
Напомним, вечером появилась информация, что на пр. Яворницкого обстреляли троллейбус первого маршрута.
Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко сообщил, что за информацию о лицах, которые обстреляли троллейбус в Днепре, объявлено вознаграждение.