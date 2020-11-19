Інфекціоніст розповіла, за яким показником відрізнити грип від коронавірусу

Інфекціоніст зауважила, що кількість госпіталізованих за добу пацієнтів буде зростати, адже почався сезон грипу. Але сприяти раціональній госпіталізації може пульсоксиметрія.

“І ви ніколи в житті не відрізните одного пацієнта від іншого, а тому будь-який пацієнт з високою температурою і різними симптомами буде вам потенційно здаватися грипом, коронавірусом або грипом з коронавірусом. Але нагадую всім, що через те, що місць у лікарнях не багато і госпіталізація має бути раціональною, то головне при госпіталізації — пульсоксиметрія, тобто рівень кисню в крові. Якщо у людини цей рівень 92 — це з українським протоколом, то він вже має бути госпіталізований і отримувати кисневу підтримку", - сказала лікар.

Вона зауважила, що пересічні українці та навіть окремі лікарі продовжують використовувати “фуфломіцини” або антибіотики, які не лікують ні грип, ні коронавірус, замість того, аби виміряти рівень кисню в крові та почати, у разі необхідності, кисневу терапію.

Нагадаємо, з початку епідсезону в Україні на ГРВІ захворіли вже понад мільйон українців. Так, на ГРВІ захворіло 926 тисяч українців за період з 28 вересня по 8 листопада. За тиждень з 9 по 15 листопада ГРВІ підхопили ще 177 410 людей. З 28 вересня до 15 листопада перехворіло 2,9% населення країни, госпіталізовано 1,5% захворілих осіб, із них 6 411 — діти віком до 17 років. Летальних випадків не зафіксовано. За даними МОЗ, циркуляції грипу в Україні поки немає.

Тим часом, в Україні на 19 листопада зафіксовано вже 583 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - вперше понад 13 тисяч, абсолютний антирекорд для країни. Загалом від хвороби вже одужало 266 479 осіб, летальних випадків – 10 369.