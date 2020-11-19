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Інфекціоніст розповіла, за яким показником відрізнити грип від коронавірусу

Інфекціоніст розповіла, за яким показником відрізнити грип від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Головним показником, який дозволяє розпочати адекватне лікування, відрізнивши грип від коронавірусу, є рівень кисню в крові. Про це інфекціоніст, медичний експерт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерина Булавінова розповіла в ефірі телеканалу 1+1, передає УНН.

Інфекціоніст зауважила, що кількість госпіталізованих за добу пацієнтів буде зростати, адже почався сезон грипу. Але сприяти раціональній госпіталізації може пульсоксиметрія.

“І ви ніколи в житті не відрізните одного пацієнта від іншого, а тому будь-який пацієнт з високою температурою і різними симптомами буде вам потенційно здаватися грипом, коронавірусом або грипом з коронавірусом. Але нагадую всім, що через те, що місць у лікарнях не багато і госпіталізація має бути раціональною, то головне при госпіталізації — пульсоксиметрія, тобто рівень кисню в крові. Якщо у людини цей рівень 92 — це з українським протоколом, то він вже має бути госпіталізований і отримувати кисневу підтримку", - сказала лікар.

Вона зауважила, що пересічні українці та навіть окремі лікарі продовжують використовувати “фуфломіцини” або антибіотики, які не лікують ні грип, ні коронавірус, замість того, аби виміряти рівень кисню в крові та почати, у разі необхідності, кисневу терапію.

Нагадаємо, з початку епідсезону в Україні на ГРВІ захворіли вже понад мільйон українців. Так, на ГРВІ захворіло 926 тисяч українців за період з 28 вересня по 8 листопада. За тиждень з 9 по 15 листопада ГРВІ підхопили ще 177 410 людей. З 28 вересня до 15 листопада перехворіло 2,9% населення країни, госпіталізовано 1,5% захворілих осіб, із них 6 411 — діти віком до 17 років. Летальних випадків не зафіксовано. За даними МОЗ, циркуляції грипу в Україні поки немає.

Тим часом, в Україні на 19 листопада зафіксовано вже 583 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - вперше понад 13 тисяч, абсолютний антирекорд для країни. Загалом від хвороби вже одужало 266 479 осіб, летальних випадків – 10 369.

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