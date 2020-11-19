Инфекционист рассказала, по какому показателю отличить грипп от коронавируса

Инфекционист отметила, что количество госпитализированных за сутки пациентов будет расти, ведь начался сезон гриппа. Но способствовать рациональной госпитализации может пульсоксиметрия.

"И вы никогда в жизни не отличите одного пациента от другого, а потому любой пациент с высокой температурой и различными симптомами будет вам потенциально казаться гриппом, коронавирусом или гриппом с коронавирусом. Но напоминаю всем, что из-за того, что мест в больницах не много и госпитализация должна быть рациональной, то главное при госпитализации - пульсоксиметрия, то есть уровень кислорода в крови. Если у человека этот уровень 92 - это по украинскому протоколу, то он уже должен быть госпитализирован и получать кислородную поддержку", - сказала врач.

Она отметила, что рядовые украинцы и даже некоторые врачи продолжают использовать "фуфломицины" или антибиотики, которые не лечат ни грипп, ни коронавирус, вместо того, чтобы измерить уровень кислорода в крови и начать, в случае необходимости, кислородную терапию.

Напомним, с начала эпидсезона в Украине ОРВИ заболели уже более миллиона украинцев. Так, ОРВИ заболело 926 тысяч украинцев за период с 28 сентября по 8 ноября. За неделю с 9 по 15 ноября ОРВИ подхватили еще 177 410 человек. С 28 сентября до 15 ноября переболело 2,9% населения страны, госпитализированы 1,5% заболевших, из них 6 411 - дети до 17 лет. Летальных случаев не зафиксировано. По данным Минздрава, циркуляции гриппа в Украине пока нет.

Между тем, в Украине на 19 ноябре зафиксировано уже 583 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 13 тысяч, абсолютный антирекорд для страны. В общем от болезни уже выздоровели 266 479 человек, летальных случаев - 10 369.