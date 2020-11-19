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Инфекционист рассказала, по какому показателю отличить грипп от коронавируса

Инфекционист рассказала, по какому показателю отличить грипп от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 22974 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Главным показателем, который позволяет начать адекватное лечение, отличив грипп от коронавируса, является уровень кислорода в крови. Об этом инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова рассказала в эфире телеканала 1+1, передает УНН.

Инфекционист отметила, что количество госпитализированных за сутки пациентов будет расти, ведь начался сезон гриппа. Но способствовать рациональной госпитализации может пульсоксиметрия.

"И вы никогда в жизни не отличите одного пациента от другого, а потому любой пациент с высокой температурой и различными симптомами будет вам потенциально казаться гриппом, коронавирусом или гриппом с коронавирусом. Но напоминаю всем, что из-за того, что мест в больницах не много и госпитализация должна быть рациональной, то главное при госпитализации - пульсоксиметрия, то есть уровень кислорода в крови. Если у человека этот уровень 92 - это по украинскому протоколу, то он уже должен быть госпитализирован и получать кислородную поддержку", - сказала врач.

Она отметила, что рядовые украинцы и даже некоторые врачи продолжают использовать "фуфломицины" или антибиотики, которые не лечат ни грипп, ни коронавирус, вместо того, чтобы измерить уровень кислорода в крови и начать, в случае необходимости, кислородную терапию.

Напомним, с начала эпидсезона в Украине ОРВИ заболели уже более миллиона украинцев. Так, ОРВИ заболело 926 тысяч украинцев за период с 28 сентября по 8 ноября. За неделю с 9 по 15 ноября ОРВИ подхватили еще 177 410 человек. С 28 сентября до 15 ноября переболело 2,9% населения страны, госпитализированы 1,5% заболевших, из них 6 411 - дети до 17 лет. Летальных случаев не зафиксировано. По данным Минздрава, циркуляции гриппа в Украине пока нет.

Между тем, в Украине на 19 ноябре зафиксировано уже 583 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 13 тысяч, абсолютный антирекорд для страны. В общем от болезни уже выздоровели 266 479 человек, летальных случаев - 10 369.

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