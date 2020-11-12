Грипу в Україні поки немає - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Україні не виявлена циркуляція вірусів грипу, проте за останній тиждень на ГРВІ захворіли 170 тисяч осіб. Тим часом по областях з понеділка почали розвозити закуплені за держкошти вакцини проти грипу, сьогодні останньою їх має отримати Буковина. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“За даними нашого дозорного епідеміологічного нагляду, наразі в Україні циркуляція вірусів грипу не виявлена. Але за минулий тиждень на ГРВІ захворіли майже 170 тис. осіб, з них 30% це діти до 17 років”, - сказав Ляшко.
Також він додав, що з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано вже 50 143 особи, з них 20 тисяч за останній тиждень.
“З понеділка МОЗ розвезло перші надходження вакцин проти грипу, яка закуплена за кошти держбюджету у кількості 40 тисяч доз. Сьогодні остання область отримує свої дози – це Чернівецька область”, - сказав Ляшко.
Нагадаємо, за даними МОЗ, у цьому році світові виробники в Україну завезуть більше ніж 650 тис. доз вакцин від грипу.
Також нагадаємо, за інформацією МОЗ, на ГРВІ з початку епідемічного сезону 28 вересня захворіло вже 926 тисяч українців.