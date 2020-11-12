Грипу в Україні поки немає - МОЗ

“За даними нашого дозорного епідеміологічного нагляду, наразі в Україні циркуляція вірусів грипу не виявлена. Але за минулий тиждень на ГРВІ захворіли майже 170 тис. осіб, з них 30% це діти до 17 років”, - сказав Ляшко.

Також він додав, що з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано вже 50 143 особи, з них 20 тисяч за останній тиждень.

“З понеділка МОЗ розвезло перші надходження вакцин проти грипу, яка закуплена за кошти держбюджету у кількості 40 тисяч доз. Сьогодні остання область отримує свої дози – це Чернівецька область”, - сказав Ляшко.

Нагадаємо, за даними МОЗ, у цьому році світові виробники в Україну завезуть більше ніж 650 тис. доз вакцин від грипу.

Також нагадаємо, за інформацією МОЗ, на ГРВІ з початку епідемічного сезону 28 вересня захворіло вже 926 тисяч українців.