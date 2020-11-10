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За більш як місяць на ГРВІ захворіло майже мільйон українців

За більш як місяць на ГРВІ захворіло майже мільйон українців

Київ • УНН

 • 16860 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. На гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) з початку епідемічного сезону 28 вересня захворіло вже 926 тисяч українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ.

Лише упродовж тижня, що минув, на ГРВІ в Україні захворіли 164 570 осіб. Майже третина від них (30,6%) — діти до 17 років.

Вірусів грипу в країні поки не фіксували. Про летальні випадки за звітний тиждень також не повідомлялося.

Загалом з 28 вересня до 8 листопада 2020 року перехворіло 2,4% населення країни. Госпіталізовано 1,5% захворілих, із них 5 524 — діти до 17 років.

Інтенсивний показник захворюваності на 5,7% більше аналогічного періоду минулого сезону.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 50 143 особи.

Нагадаємо, за даними медиків, цього року в період епідсезону в Україні циркулюватиме чотири штами грипу

Також нагадаємо, в Україні зафіксовано вже майже 480 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Українські Національні Новини

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