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Технічна помилка: Степанов заявив, що в Україні за добу не антирекорд COVID-19

Технічна помилка: Степанов заявив, що в Україні за добу не антирекорд COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україні за добу підтверджено 10 179 нових випадків COVID-19, а не антирекорд у майже 11 тисяч. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу в нас підтверджених випадків 10 179, я не помилився 10 179. На жаль, зранку виникла технічна помилка нашого виконавця, і він поставив цифру підозрілих випадків — 10 842, але реальна цифра підтверджених — 10 179”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше на сторінці у Facebook Степанова було повідомлено про антирекорд у майже 11 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.

Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом і вже перевищила 10 тисяч за добу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

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