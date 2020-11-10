Технічна помилка: Степанов заявив, що в Україні за добу не антирекорд COVID-19

“За минулу добу в нас підтверджених випадків 10 179, я не помилився 10 179. На жаль, зранку виникла технічна помилка нашого виконавця, і він поставив цифру підозрілих випадків — 10 842, але реальна цифра підтверджених — 10 179”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше на сторінці у Facebook Степанова було повідомлено про антирекорд у майже 11 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.

Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом і вже перевищила 10 тисяч за добу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.