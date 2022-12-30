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Індонезія знімає внутрішні Covid-обмеження

Індонезія знімає внутрішні Covid-обмеження

Київ • УНН

 • 1003806 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Індонезія в п'ятницю зняла всі внутрішні Covid-обмеження з негайним набранням чинності після того, як кількість випадків захворювання в країні зменшилася в останні місяці, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Країна стала епіцентром спалаху в Азії у липні минулого року, коли варіант "Дельта" поширився та захлеснув систему охорони здоров'я.

"Більше жодних обмежень на скупчення людей чи пересування", - заявив президент Джоко Відодо на пресконференції в п'ятницю, заявивши, що ключові показники пандемії для Індонезії є "нижчими" за стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Але він попередив людей, щоб вони зберігали пильність, закликавши їх продовжувати носити маску в приміщенні та натовпі, хоча це більше не буде обов'язковим.

Обмеження залишаються чинними для іноземних мандрівників, які в'їжджають до Індонезії з деяких країн.

Доповнення

Інфекції Covid-19 в Індонезії значно знизилися після сплеску, спричиненого Omicron цього року. За останній тиждень в середньому кількість нових випадків захворювання в день було нижче 1000.

З початку пандемії на початку 2020 року в Індонезії від Covid-19 померло понад 160 000 людей.

За даними міністерства охорони здоров'я, понад 174 мільйони індонезійців було повністю вакциновано проти вірусу, а 68,5 мільйона отримали третю дозу.

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