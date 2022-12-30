Індонезія знімає внутрішні Covid-обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Індонезія в п'ятницю зняла всі внутрішні Covid-обмеження з негайним набранням чинності після того, як кількість випадків захворювання в країні зменшилася в останні місяці, передає УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Країна стала епіцентром спалаху в Азії у липні минулого року, коли варіант "Дельта" поширився та захлеснув систему охорони здоров'я.
"Більше жодних обмежень на скупчення людей чи пересування", - заявив президент Джоко Відодо на пресконференції в п'ятницю, заявивши, що ключові показники пандемії для Індонезії є "нижчими" за стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Але він попередив людей, щоб вони зберігали пильність, закликавши їх продовжувати носити маску в приміщенні та натовпі, хоча це більше не буде обов'язковим.
Обмеження залишаються чинними для іноземних мандрівників, які в'їжджають до Індонезії з деяких країн.
Доповнення
Інфекції Covid-19 в Індонезії значно знизилися після сплеску, спричиненого Omicron цього року. За останній тиждень в середньому кількість нових випадків захворювання в день було нижче 1000.
З початку пандемії на початку 2020 року в Індонезії від Covid-19 померло понад 160 000 людей.
За даними міністерства охорони здоров'я, понад 174 мільйони індонезійців було повністю вакциновано проти вірусу, а 68,5 мільйона отримали третю дозу.