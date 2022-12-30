Индонезия снимает внутренние Covid-ограничения

Детали

Страна стала эпицентром вспышки в Азии в июле прошлого года, когда вариант "Дельта" распространился и захлестнул систему здравоохранения.

"Больше никаких ограничений на скопление людей или передвижение", - заявил президент Джоко Видодо на пресс-конференции в пятницу, заявив, что ключевые показатели пандемии для Индонезии являются "ниже" стандартов Всемирной организации здравоохранения.

Но он предупредил людей, чтобы они сохраняли бдительность, призвав их продолжать носить маску в помещении и толпе, хотя это больше не будет обязательным.

Ограничения остаются в силе для иностранных путешественников, въезжающих в Индонезию из некоторых стран.

Дополнение

Инфекции Covid-19 в Индонезии значительно снизились после всплеска, вызванного Omicron в этом году. За последнюю неделю в среднем количество новых случаев заболевания в день было ниже 1000.

С начала пандемии в начале 2020 года в Индонезии от Covid-19 умерло более 160 000 человек.

По данным министерства здравоохранения, более 174 миллионов индонезийцев было полностью вакцинировано против вируса, а 68,5 миллиона получили третью дозу.