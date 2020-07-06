Індія обігнала Росію за кількістю інфікованих коронавірусом і стала третьою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Кількість хворих на COVID-19 в Індії досягла 700 724 людей. Країна вийшла на третє місце за кількістю хворих, обігнавши Росію, де наразі 687 862 інфікованих. Про це свідчать дані на сайті Worldometer, передає УНН.
Так, усього з початку пандемії в Індії померло 19 714 пацієнтів з коронавірусом, а вилікувалось – 425 568.
На даний момент країна поступається за кількістю заражень тільки США і Бразилії.
США на першому місці із 2 985 490 підтвердженими випадками, друге місце посідає Бразилія, де з початку пандемії зафіксовано 1 604 585 випадків.
Загалом станом на 16:00 6 липня в світі зареєстровано 11 591 382 випадки COVID-19, з них видужали 6 556 005 осіб і 537 441 - померли.
Нагадаємо, що група вчених запропонувала ВООЗ визнати, що коронавірус передається повітрям.