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Пандемія: група вчених запропонувала ВООЗ визнати, що коронавірус передається повітрям

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Група дослідників, в яку входять 239 фахівців з 32 країн, підготувала відкритий лист керівництву Всесвітньої організацією охорони здоров’я (ВООЗ), в ньому пропонується визнати, що новий коронавірус може передаватися повітряно-крапельним шляхом, надовго затримуючись в повітрі. Про це повідомила газета The New York Times, зазначає УНН.

Як випливає з матеріалу, дана група вчених вважає, що дрібні краплі рідини, які містять вірус, що виділяються, коли заражені чхають або кашляють, можуть залишатися в повітрі довше, ніж вважає ВООЗ. Дослідники говорять про те, що організації слід переглянути деякі свої рекомендації.

Газета наводить коментар представника ВООЗ Бенедетто Аллегранзі. “Ми заявляли кілька разів, зокрема в останні пару місяців, що вважаємо передачу повітряно-крапельним шляхом можливою, але, зрозуміло, це не підкріплюється твердими або навіть чіткими доказами”, — додала вона. “З цього питання активно точаться суперечки”, — повідомила представник ВООЗ.

Як зазначає видання, очікується, що даний відкритий лист буде опубліковано наступного тижня в якомусь науковому журналі. Витяги з нього не наводяться. У матеріалі також не уточнюється, які держави і організації подають зазначені 239 дослідників.

У публікації наводяться думки кількох дослідників з Австралії, Великої Британії, США, які відзначили, що ВООЗ, можливо, слід в офіційному порядку визнати, що коронавірус може передаватися повітряно-крапельним шляхом. Видання повідомляє, що на початку квітня 36 експертів вже пропонували ВООЗ розглянути таку можливість.

Як повідомили в неділю представники ВООЗ, кількість випадків інфікування коронавірусом у світі за добу зросла більш ніж на 203 тис., перевищивши 11,1 млн. кількість смертей збільшилася більш ніж на 5 тис. і склала понад 528 тис.

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