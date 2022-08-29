Ілон Маск заявив, що світові потрібно народжувати більше дітей та продовжувати добувати нафту

Деталі

На питання про найсерйозніші проблеми, що стоять перед світом, Маск згадав перехід до відновлюваних джерел енергії.

"Я думаю, що нам дійсно потрібно використовувати нафту і газ у короткостроковій перспективі, тому що в іншому випадку цивілізація впаде", - сказав він, додавши, що "нині необхідні деякі додаткові дослідження".

Найбагатша людина планети, неодноразово попереджав, що низька народжуваність становить небезпеку для цивілізації, заявив напередодні енергетичної конференції в Норвегії, що світ зіткнувся з "дитячою кризою".

"Ми не хочемо, щоб народжуваність впала так низько, що ми просто врешті-решт вимремо", - сказав Маск, засновник американського виробника електромобілів Tesla і SpaceX.

"Принаймні народжуйте достатньо дітей, - додав він. - Кажуть, що цивілізація може померти з тріском, якщо у нас не буде достатньо дітей, і це буде гнітюче".

Додамо

Багато західних суспільств і густонаселених країн, таких як Південна Корея, стикаються зі зниженням народжуваності і старінням суспільства.

Доповнення

Маск, який був тричі розлучений, є батьком 10 дітей, один із яких помер у віці 10 тижнів.

Раніше цього року один з його дітей, якому нещодавно виповнилося 18 років, подав прохання до каліфорнійського суду щодо зміни імені та гендерної ідентичності на жіночу.

Маск також має двох дітей від співачки Граймс, дівчинку, яку вони назвали Екса Дарк Сідерал Маск, і хлопчик, який народився в травні 2020 року, якого звати "X Æ A-12" або просто Х.

Восени минулого року Маск оголосив, що він "напіврозведений" зі співачкою.

Американська преса нещодавно повідомила, що в листопаді у нього народилися близнюки від керівника Neuralink, виробника мозкових імплантатів, за кілька тижнів до народження Екси Дарк Сідерал Маск.