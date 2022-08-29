Илон Маск заявил, что миру нужно рожать больше детей и продолжать добывать нефть

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 23551 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 84302 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 120290 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 119631 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 269752 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133589 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122192 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373194 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83912 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136603 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−3°
1.6м/с
76%
Популярные новости

Зеленский анонсировал расширение платформы “Мрія” на профессионально-техническое и высшее образование

8 апреля, 17:24 • 10167 просмотра

В "Мрії" планируется и в дальнейшем внедрять инструменты искусственного интеллекта - Федоров

8 апреля, 17:25 • 11115 просмотра

Букеровская премия объявила шортлист, в который вошло 6 книг: все авторы оказались в списке впервые

8 апреля, 17:57 • 10324 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 9954 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 19857 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 269752 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294447 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373194 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349028 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395900 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78131 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111916 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131270 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170725 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79945 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Илон Маск заявил, что миру нужно рожать больше детей и продолжать добывать нефть

Киев • УНН

 • 179702 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Предприниматель-миллиардер Илон Маск, который стал отцом 10 детей, заявил в понедельник, что миру нужно рожать больше детей и продолжать добывать нефть. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Илон Маск заявил, что миру нужно рожать больше детей и продолжать добывать нефть

Детали

На вопрос о самых серьезных проблемах, стоящих перед миром, Маск вспомнил переход к возобновляемым источникам энергии.

"Я думаю, что нам действительно нужно использовать нефть и газ в краткосрочной перспективе, потому что в противном случае цивилизация упадет", - сказал он, добавив, что "ныне необходимы некоторые дополнительные исследования".

Самый богатый человек планеты, неоднократно предупреждал, что низкая рождаемость представляет опасность для цивилизации, заявил накануне энергетической конференции в Норвегии, что мир столкнулся с "детским кризисом".

"Мы не хотим, чтобы рождаемость упала так низко, что мы просто в конце концов вымрем", - сказал Маск, основатель американского производителя электромобилей Tesla и SpaceX.

"По крайней мере рожайте достаточно детей, – добавил он. – Говорят, что цивилизация может умереть с треском, если у нас не будет достаточно детей, и это будет удручающее".

Добавим

Многие западные общества и густонаселенные страны, такие как Южная Корея, сталкиваются со снижением рождаемости и старением общества.

Дополнение

Маск, трижды разведенный, является отцом 10 детей, один из которых умер в возрасте 10 недель.

Ранее в этом году один из его детей, которому недавно исполнилось 18 лет, подал прошение в калифорнийский суд по изменению имени и гендерной идентичности на женскую.

Маск также имеет двоих детей от певицы Граймс, девочку, которую они назвали Экса Дарк Сидерал Маск, и мальчик, родившийся в мае 2020 года, которого зовут "XÆA-12" или просто Х.

Осенью прошлого года Маск объявил, что он "полуразведен" с певицей.

Американская пресса недавно сообщила, что в ноябре у него родились близнецы от руководителя Neuralink, производителя мозговых имплантатов, за несколько недель до рождения Эксы Дарк Сидерал Маск.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26