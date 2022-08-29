Илон Маск заявил, что миру нужно рожать больше детей и продолжать добывать нефть

Детали

На вопрос о самых серьезных проблемах, стоящих перед миром, Маск вспомнил переход к возобновляемым источникам энергии.

"Я думаю, что нам действительно нужно использовать нефть и газ в краткосрочной перспективе, потому что в противном случае цивилизация упадет", - сказал он, добавив, что "ныне необходимы некоторые дополнительные исследования".

Самый богатый человек планеты, неоднократно предупреждал, что низкая рождаемость представляет опасность для цивилизации, заявил накануне энергетической конференции в Норвегии, что мир столкнулся с "детским кризисом".

"Мы не хотим, чтобы рождаемость упала так низко, что мы просто в конце концов вымрем", - сказал Маск, основатель американского производителя электромобилей Tesla и SpaceX.

"По крайней мере рожайте достаточно детей, – добавил он. – Говорят, что цивилизация может умереть с треском, если у нас не будет достаточно детей, и это будет удручающее".

Добавим

Многие западные общества и густонаселенные страны, такие как Южная Корея, сталкиваются со снижением рождаемости и старением общества.

Дополнение

Маск, трижды разведенный, является отцом 10 детей, один из которых умер в возрасте 10 недель.

Ранее в этом году один из его детей, которому недавно исполнилось 18 лет, подал прошение в калифорнийский суд по изменению имени и гендерной идентичности на женскую.

Маск также имеет двоих детей от певицы Граймс, девочку, которую они назвали Экса Дарк Сидерал Маск, и мальчик, родившийся в мае 2020 года, которого зовут "XÆA-12" или просто Х.

Осенью прошлого года Маск объявил, что он "полуразведен" с певицей.

Американская пресса недавно сообщила, что в ноябре у него родились близнецы от руководителя Neuralink, производителя мозговых имплантатов, за несколько недель до рождения Эксы Дарк Сидерал Маск.