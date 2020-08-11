Ігнорування ІФА-скринінгу та неізолювання контактних: епідеміолог назвала чинники росту захворюванності на COVID-19

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Наказ МОЗ чітко регламентує категорію осіб, які повинні проходити ІФА-тестування на "ковід" в обов'язковому порядку та на постійній основі. Це, зокрема, медики, працівники поліції, військові. Проте, рівень охоплення скринінгом вказаних груп ризику залишається вкрай низьким, що своєю чергою, разом з іншими чинниками призводить до росту кількості хворих в Україні. Про це та про основні аспекти боротьби з коронавірусом у коментарі УНН розповіла лікар-епідеміолог Людмила Мухарська.