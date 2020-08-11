Ігнорування ІФА-скринінгу та неізолювання контактних: епідеміолог назвала чинники росту захворюванності на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Наказ МОЗ чітко регламентує категорію осіб, які повинні проходити ІФА-тестування на "ковід" в обов'язковому порядку та на постійній основі. Це, зокрема, медики, працівники поліції, військові. Проте, рівень охоплення скринінгом вказаних груп ризику залишається вкрай низьким, що своєю чергою, разом з іншими чинниками призводить до росту кількості хворих в Україні. Про це та про основні аспекти боротьби з коронавірусом у коментарі УНН розповіла лікар-епідеміолог Людмила Мухарська.
"Що стосується ІФА-тестування, то потрібно виконувати алгоритм застосування цього методу. В наказі МОЗ написано кого треба тестувати і як часто — з якою періодичністю.
Якщо в нормативній базі чітко прописано, яких представників і яких сфер потрібно тестувати, а вам наприклад дають інформацію, що медиків тестують там до 10%, то треба з таких спитати, чому не виконується наказ МОЗ", - пояснила Мухарська.
Лікар наголосила, що спалах розповсюджується тому, що є збудник серед населення.
"І дуже важливо відслідковувати тих людей, які захворіли і їх подальші контакти. І працювати із контактними. Чим раніше ми виявимо контактних і ізолюємо їх, або самоізолюємо - тим краще буде розвиватися ситуація. Основне в цій ситуації - мінімізувати подальші контакти з метою локалізації збудника. Для цього і треба тестувати.
ІФА допомагає взнати скільки людей вже перехворіло, а далі треба застосовувати ПЛР.
Зрозуміло, що представників найбільш контактних сфер треба тестувати у першу чергу. Тим паче, що це дійсно передбачено наказом МОЗ. Його треба виконувати. Чому його не виконують - питання вже до тих, хто цього не робить. Мені важко сказати за них", - сказала Мухарська.
Як писав УНН, ще 21 травня МОЗ оновив стандарти медичної допомоги при COVID-19, передбачивши обов’язкове ІФА-тестування, зокрема, для лікарів з метою їх захисту. Окремою категорію громадян, що підлягають ІФА-скринінгу, наказом МОЗ визначені працівники Національної поліції, Національної гвардії та Держприкордонслужби.
На практиці ж, показники охоплення тестами зазначених груп ризику залишаються поки дуже низькими. Наприклад, в Івано-Франківській області ІФА-тестуванням на COVID-19 охопили всього 16% медиків, в Київській області - 10%, в Луганській - 4%.