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Игнорирование ИФА-скрининга и неизолирование контактных: эпидемиолог назвала факторы роста заболеваемости COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Приказ Минздрава четко регламентирует категорию лиц, которые должны проходить ИФА-тестирование на "ковид" в обязательном порядке и на постоянной основе. Это, в частности, медики, работники полиции, военные. Однако, уровень охвата скринингом указанных групп риска остается крайне низким, что в свою очередь, наряду с другими факторами приводит к росту количества больных в Украине. Об этом и об основных аспектах борьбы с коронавирусом в комментарии УНН рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

"Что касается ИФА-тестирования, то нужно выполнять алгоритм применения этого метода. В приказе Минздрава написано кого надо тестировать и как часто - с какой периодичностью.

Если в нормативной базе четко прописано, каких представителей и каких сфер нужно тестировать, а вам например дают информацию, медиков тестируют там до 10%, то надо с спросить, почему не выполняется приказ Минздрава", - пояснила Мухарская.

Врач отметила, что вспышка распространяется потому, что есть возбудитель среди населения.

"И очень важно отслеживать тех людей, которые заболели и их дальнейшие контакты. И работать с контактными. Чем раньше мы обнаружим контактных и изолируем их, или самоизолюемо - тем лучше будет развиваться ситуация. Основное в этой ситуации - минимизировать дальнейшие контакты с целью локализации возбудителя. Для этого и надо тестировать.

ИФА помогает узнать сколько людей уже переболело, а дальше надо применять ПЦР.

Понятно, что представителей наиболее контактных сфер надо тестировать в первую очередь. Тем более, что это действительно предусмотрено приказом Минздрава. Его надо выполнять. Почему его не выполняют - вопрос уже к тем, кто этого не делает. Мне трудно сказать за них", - сказала Мухарская.

Как писал УНН, еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование, в частности, для врачей с целью их защиты. Отдельный категорией граждан, подлежащих ИФА-скрининга, приказом Минздрава определены работники Национальной полиции, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

На практике же, показатели охвата тестами указанных групп риска остаются пока очень низкими. Например, в Ивано-Франковской области ИФА-тестированием на COVID-19 охватили всего 16% медиков, в Киевской области - 10%, в Луганской - 4%.

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