Игнорирование ИФА-скрининга и неизолирование контактных: эпидемиолог назвала факторы роста заболеваемости COVID-19

КИЕВ. 11 августа. УНН. Приказ Минздрава четко регламентирует категорию лиц, которые должны проходить ИФА-тестирование на "ковид" в обязательном порядке и на постоянной основе. Это, в частности, медики, работники полиции, военные. Однако, уровень охвата скринингом указанных групп риска остается крайне низким, что в свою очередь, наряду с другими факторами приводит к росту количества больных в Украине. Об этом и об основных аспектах борьбы с коронавирусом в комментарии УНН рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.