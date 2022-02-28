"Ідея немислима": Генсек ООН відреагував на ядерну загрозу РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Ніщо не може виправдати застосування ядерної зброї. На цьому наголосив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час виступу на екстреному засіданні Генасамблеї, передає кореспондент УНН.
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"Вчора ядерні сили Росії було приведено у стан підвищеної бойової готовності. Це страшний розвиток подій. Ідея ядерного конфлікту просто немислима. Ніщо не може виправдати застосування ядерної зброї", - сказав Гутерріш.
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За словами Генсека ООН, світ зіткнувся з тим, що може легко стати "найгіршою гуманітарною кризою та кризою з біженцями в Європі за останні десятиліття, коли кількість біженців та внутрішніх переміщених осіб збільшується з кожною хвилиною".
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Як писав УНН, напередодні Рада Безпеки ООН запросила проведення надзвичайної сесії Генасамблеї ООН щодо вторгнення Росії в Україну.