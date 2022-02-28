"Идея немыслима": Генсек ООН отреагировал на ядерную угрозу РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Ничто не может оправдать применение ядерного оружия. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на экстренном заседании Генассамблеи, передает корреспондент УНН.
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"Вчера ядерные силы России были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Это пугающее развитие событий. Идея ядерного конфликта просто немыслима. Ничто не может оправдать применение ядерного оружия", - сказал Гутерриш.
Детали
По словам Генсека ООН, мир столкнулся с тем, что может легко стать "худшим гуманитарным кризисом и кризисом с беженцами в Европе за последние десятилетия, когда количество беженцев и внутренних перемещенных лиц увеличивается с каждой минутой".
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Как писал УНН, накануне Совет Безопасности ООН запросил проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по вторжению России в Украину.