"Идея немыслима": Генсек ООН отреагировал на ядерную угрозу РФ

Цитата

"Вчера ядерные силы России были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Это пугающее развитие событий. Идея ядерного конфликта просто немыслима. Ничто не может оправдать применение ядерного оружия", - сказал Гутерриш.

Детали

По словам Генсека ООН, мир столкнулся с тем, что может легко стать "худшим гуманитарным кризисом и кризисом с беженцами в Европе за последние десятилетия, когда количество беженцев и внутренних перемещенных лиц увеличивается с каждой минутой".

Ранее

Как писал УНН, накануне Совет Безопасности ООН запросил проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по вторжению России в Украину.