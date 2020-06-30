Ідеального плану реакції держави на COVID-19 не існує - Фаворов

Він підкреслив, що у всіх випадках той чи інший державний захід має бути якомога більш специфічним.

"Що таке специфічність: якщо ви будете говорити, що в країні, такій як Україна, потрібно робити такі речі - це буде неправильно. Оскільки у вас в країні є зони осередків, де дуже висока захворюваність, тяжкі форми, смертність.

А є такі території, на яких практично немає захворюваності. Тому, залежно від рівня захворюваності й повинні пропонуватися заходи", - пояснив Фаворов.

Також, дуже важлива динаміка процесу, говорить епідеміолог.

"Якщо у вас в зоні осередку, наприклад, як в Києві, наразі йде суттєве зростання захворюваності, то це одні заходи. Якщо ви вже пережили зростання - це інші заходи, якщо зовсім немає захворюваності - треті.

В цілому, хочемо ми того чи ні, але ми повинні проімунізуватися усе. Це означає, що хтось перехворіє клінічно, хтось тяжко, а хтось взагалі не буде хворіти, і знати нічого не буде, а потім з'ясується, що у них є антитіла", - говорить Фаворов.

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Разом з тим, епідеміолог радить вітчизняному уряду зосередитися на захисті від вірусу літніх людей.

"Так, розумію, молодь хоче ходити в клуби і в ресторани - ну, і Бог з ними. У них відсоток летальності дуже низький, вони не визначають смертність. Смертність визначають немолоді люди, і їх потрібно захищати", - додав він.

Також, уряду не варто применшувати важливість ІФА-тестування, вважає Фаворов.

"Єдиний нюанс - тести повинні бути правильними, якщо тести погані - вони можуть дати вам помилкову надію, а ви підете і - заразитеся", - додав він.

Крім урядової, важлива відповідальність самих громадян за своє здоров'я.

"Щоб люди, які вже мають симптоми, - температуру - нікуди не ходили", - підкреслив Фаворов.

Нагадаємо, Кабмін проводить підготовку лікарень до другої хвилі пандемії коронавірусу.

Як повідомляв УНН, в Україні анонсували масове ІФА-тестування населення, адже, за оцінками головного санітарного лікаря, у країні може бути понад 130 тис. інфікованих коронавірусом.