Ідеального плану реакції держави на COVID-19 не існує - Фаворов

ukru
Ексклюзив
08:24 • 57100 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 104217 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 107487 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 167302 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 139042 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147226 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148445 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129315 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183276 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126305 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 33189 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 126311 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 112527 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 112768 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 100328 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 57110 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 104223 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 107490 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 100328 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 133541 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105570 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106119 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123744 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140212 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 138180 перегляди
Актуальне
Ідеального плану реакції держави на COVID-19 не існує - Фаворов

Ідеального плану реакції держави на COVID-19 не існує - Фаворов

Київ • УНН

 • 15118 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Єдиного алгоритму дій держави, спрямованого на боротьбу з COVID-19, не існує. Про це в інтерв'ю УНН заявив провідний епідеміолог, інфекціоніст, доктор медичних наук, експерт Центру з контролю захворюваності CDC (Атланта, США) Михайло Фаворов.

Він підкреслив, що у всіх випадках той чи інший державний захід має бути якомога більш специфічним.

"Що таке специфічність: якщо ви будете говорити, що в країні, такій як Україна, потрібно робити такі речі - це буде неправильно. Оскільки у вас в країні є зони осередків, де дуже висока захворюваність, тяжкі форми, смертність.

А є такі території, на яких практично немає захворюваності. Тому, залежно від рівня захворюваності й повинні пропонуватися заходи", - пояснив Фаворов.

Також, дуже важлива динаміка процесу, говорить епідеміолог.

"Якщо у вас в зоні осередку, наприклад, як в Києві, наразі йде суттєве зростання захворюваності, то це одні заходи. Якщо ви вже пережили зростання - це інші заходи, якщо зовсім немає захворюваності - треті.

В цілому, хочемо ми того чи ні, але ми повинні проімунізуватися усе. Це означає, що хтось перехворіє клінічно, хтось тяжко, а хтось взагалі не буде хворіти, і знати нічого не буде, а потім з'ясується, що у них є антитіла", - говорить Фаворов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фаворов про коронавірус: ми стали заручниками ПЛР-тестування, а захворіти СOVID-19 потрібно влітку

Разом з тим, епідеміолог радить вітчизняному уряду зосередитися на захисті від вірусу літніх людей.

"Так, розумію, молодь хоче ходити в клуби і в ресторани - ну, і Бог з ними. У них відсоток летальності дуже низький, вони не визначають смертність. Смертність визначають немолоді люди, і їх потрібно захищати", - додав він.

Також, уряду не варто применшувати важливість ІФА-тестування, вважає Фаворов.

"Єдиний нюанс - тести повинні бути правильними, якщо тести погані - вони можуть дати вам помилкову надію, а ви підете і - заразитеся", - додав він.

Крім урядової, важлива відповідальність самих громадян за своє здоров'я.

"Щоб люди, які вже мають симптоми, - температуру - нікуди не ходили", - підкреслив Фаворов.

Нагадаємо, Кабмін проводить підготовку лікарень до другої хвилі пандемії коронавірусу.

Як повідомляв УНН, в Україні анонсували масове ІФА-тестування населення, адже, за оцінками головного санітарного лікаря, у країні може бути понад 130 тис. інфікованих коронавірусом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32