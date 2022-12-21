Ічкерія перша оголосить незалежність після змін у рф - Данілов

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«Для нас це один з абсолютно прийнятних сценаріїв – щоб відбулася фрагментація російської федерації. Більше того, можу сказати, що всі попередні передумови для цього росіяни зробили самостійно. Я чітко розумію, що така країна, як Ічкерія – це абсолютно незалежна країна, і вона оголосить свою незалежність як тільки відбудуться якісь зміни в російській федерації. Це буде перша країна, яка стане незалежною. Більш того, можу сказати, що там відбувається вже дуже багато процесів всередині, які ми поки що з вами не спостерігаємо, але вони йдуть, і це призведе до руйнації росії», – повідомив Данілов.

Нагадаємо

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що шансів у росії перемогти немає. Але цим вона і небезпечна, адже може вдатися до радикальних дій.