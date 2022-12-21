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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Ічкерія перша оголосить незалежність після змін у рф - Данілов

Ічкерія перша оголосить незалежність після змін у рф - Данілов

Київ • УНН

 • 543795 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Зараз в Ічкерії відбуваються процеси, що можуть призвести до руйнації росії. Якщо це станеться, то країна першою оголосить про свою незалежність. Про це в інтерв’ю “Голосу Америки” розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає УНН.

Цитата

«Для нас це один з абсолютно прийнятних сценаріїв – щоб відбулася фрагментація російської федерації. Більше того, можу сказати, що всі попередні передумови для цього росіяни зробили самостійно. Я чітко розумію, що така країна, як Ічкерія – це абсолютно незалежна країна, і вона оголосить свою незалежність як тільки відбудуться якісь зміни в російській федерації. Це буде перша країна, яка стане незалежною. Більш того, можу сказати, що там відбувається вже дуже багато процесів всередині, які ми поки що з вами не спостерігаємо, але вони йдуть, і це призведе до руйнації росії», – повідомив Данілов.

Нагадаємо

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що шансів у росії перемогти немає. Але цим вона і небезпечна, адже може вдатися до радикальних дій.

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