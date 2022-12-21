Ичкерия первая объявит независимость после изменений в рф - Данилов

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«Для нас это один из совершенно приемлемых сценариев – чтобы произошла фрагментация российской федерации. Более того, могу сказать, что все предварительные предпосылки для этого россияне сделали самостоятельно. Я четко понимаю, что такая страна, как Ичкерия, - это абсолютно независимая страна, и она объявит свою независимость, как только произойдут какие-то изменения в российской федерации. Это будет первая страна, которая станет независимой. Более того, могу сказать, что там происходит уже очень много процессов внутри, которые мы пока с вами не наблюдаем, но они идут, и это приведет к разрушению россии», – сообщил Данилов.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что шансов у россии победить нет. Но этим она и опасна, ведь может прибегнуть к радикальным действиям.