І знову провал: Рада розкритикувала пропозиції Рибалки щодо криптовалют

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 170846 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 173534 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 303817 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 213301 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 315478 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 210095 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 236728 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254034 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246475 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136233 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1 м/с
78 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 56734 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 50404 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 135530 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 40830 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 45406 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 135530 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 170839 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 303807 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 315476 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 278592 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 100037 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 87228 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 123753 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 141015 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 146367 перегляди
Актуальне
І знову провал: Рада розкритикувала пропозиції Рибалки щодо криптовалют

І знову провал: Рада розкритикувала пропозиції Рибалки щодо криптовалют

Київ • УНН

 • 9143 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Назва проекту ЗУ "Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні" (7183-1) авторства нардепа Сергія Рибалки не відповідає змісту документу. Про це йдеться у висновку Головного науково-експертного управління ВР, передає УНН.

Повідомляється, що законопроект “радикала” має низку недоліків, і запропоновані ним шляхи так званого “стимулювання ринку криптовалют в Україні” не конкретні.

“Однак єдиним конкретним заходом, на наш погляд, можна вважати тарифне стимулювання діяльності з видобування (майнінгу) криптовалют шляхом зниження тарифів на використання електричної енергії суб’єктам господарювання, що здійснюють майнінг, в межах індустріальних парків та таким же суб’єктам в інших місцях, але в нічний час”, — наголосили фахівці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рибалка “списав” законопроект про криптовалюти у російських чиновників

Крім того, проектом ЗУ Рибалки не доведена економічна ефективність пропонованого варіанту стимулювання криптовалюти. На даний час вже передбачені двотарифні лічильники для розрахунків оплати за електроенергію будь-яких користувачів електричних мереж, а не тільки “майнерів” криптовалют, пояснили експерти ВРУ.

А ще, експерти ГНЕУ ВР засумнівалися у пропозиції нардепа, що передбачає стимулювання діяльність ринку крипто валют саме державою.

“У зв’язку з цим слід також звернути увагу на те, що запропонована назва Закону — „Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні“ — не відповідає його змісту, який є значно ширшим”, — зазначили експерти.

Нагадаємо, раніше законопроект депутат Рибалки 7183-1 розкритикували в НБУ, а також у Bitcoin Foundation. Експерти вказаної організації, зокрема, назвали документ “радикала” безглуздим і популістським.

Крім того, зауважимо, що до авторського колективу згаданого законопроекту Рибалка включив свою подругу Анастасію Байбородіну. Такий вчинок політика його ж колеги по фракції назвали щонайменше неетичним. 

“Що стосується законопроектів про криптовалюти та співавторства його подруги — я вважаю, що ВР — це місце фахової роботи, а не місце для прописування своїх людей і включення своїх подруг чи дружин співавторами закону. Це не дуже етично як для депутата”, — сказав радикал Вітко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.17
Bitcoin
$86,843.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,054.49
Ethereum
$2,001.14