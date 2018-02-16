І знову провал: Рада розкритикувала пропозиції Рибалки щодо криптовалют

Повідомляється, що законопроект “радикала” має низку недоліків, і запропоновані ним шляхи так званого “стимулювання ринку криптовалют в Україні” не конкретні.

“Однак єдиним конкретним заходом, на наш погляд, можна вважати тарифне стимулювання діяльності з видобування (майнінгу) криптовалют шляхом зниження тарифів на використання електричної енергії суб’єктам господарювання, що здійснюють майнінг, в межах індустріальних парків та таким же суб’єктам в інших місцях, але в нічний час”, — наголосили фахівці.

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Крім того, проектом ЗУ Рибалки не доведена економічна ефективність пропонованого варіанту стимулювання криптовалюти. На даний час вже передбачені двотарифні лічильники для розрахунків оплати за електроенергію будь-яких користувачів електричних мереж, а не тільки “майнерів” криптовалют, пояснили експерти ВРУ.

А ще, експерти ГНЕУ ВР засумнівалися у пропозиції нардепа, що передбачає стимулювання діяльність ринку крипто валют саме державою.

“У зв’язку з цим слід також звернути увагу на те, що запропонована назва Закону — „Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні“ — не відповідає його змісту, який є значно ширшим”, — зазначили експерти.

Нагадаємо, раніше законопроект депутат Рибалки 7183-1 розкритикували в НБУ, а також у Bitcoin Foundation. Експерти вказаної організації, зокрема, назвали документ “радикала” безглуздим і популістським.

Крім того, зауважимо, що до авторського колективу згаданого законопроекту Рибалка включив свою подругу Анастасію Байбородіну. Такий вчинок політика його ж колеги по фракції назвали щонайменше неетичним.

“Що стосується законопроектів про криптовалюти та співавторства його подруги — я вважаю, що ВР — це місце фахової роботи, а не місце для прописування своїх людей і включення своїх подруг чи дружин співавторами закону. Це не дуже етично як для депутата”, — сказав радикал Вітко.