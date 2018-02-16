И снова провал: Рада раскритиковала предложения Рыбалки относительно криптовалют

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Название проекта ЗУ "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" (7183-1) авторства нардепа Сергея Рыбалки не соответствует содержанию документа. Об этом говорится в заключении Главного научно-экспертного управления ВР, передает УНН.

Сообщается, что законопроект “радикала” имеет ряд недостатков, и предложенные им пути так называемого “стимулирования рынка криптовалюта в Украине” не конкретны.

“Однако единственным конкретным мероприятием, на наш взгляд, можно считать тарифное стимулирование деятельности по добыче (майнингу) криптовалют путем снижения тарифов на использование электрической энергии субъектам хозяйствования, осуществляющим майнинг, в пределах индустриальных парков и таким же субъектам в других местах, но в ночное время”, — отметили специалисты.

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Кроме того, проектом ЗУ Рыбалки не доказана экономическая эффективность предлагаемого варианта стимулирования криптовалют. В настоящее время уже предусмотрены двухтарифные счетчики для расчетов оплаты за электроэнергию любых пользователей электрических сетей, а не только “майнеров” криптовалют, объяснили эксперты ВР.

А еще, эксперты ГНЭУ ВР усомнились в предложении нардепа, которое предусматривает стимулирование деятельности рынка криптовалют именно государством.

“В связи с этим следует обратить внимание на то, что предложенное название Закона - ”О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине“ - не соответствует его содержанию, которое значительно шире”, — отметили эксперты.

Напомним, ранее законопроект депутат Рыбалки 7183-1 раскритиковали в НБУ, а также в Bitcoin Foundation. Эксперты указанной организации, в частности, назвали документ “радикала” бессмысленным и популистским.

Кроме того, заметим, что в авторский коллектив упомянутого законопроекта Рыбалка включил свою подругу Анастасию Байбородину. Такой поступок политика его же коллеги по фракции назвали как минимум неэтичным.

“Что касается законопроектов о криптовалюте и соавторстве его подруги — я считаю, что ВР — это место профессиональной работы, а не место для прописывания своих людей и включения своих подруг или жен соавторами закона. Это не очень этично как для депутата”, - сказал радикал Витко.

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