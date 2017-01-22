І.Умеров побажав Україні повернення Криму та звільнення Донбасу

"Україна - з Днем Соборності!!! Бажаю повернення Криму, звільнення Донбасу і перемоги над корупцією", - написав І.Умеров.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко заяив, що на Сході України українській воїни відстоюють не повернення окремих територій, а всю соборну українську землю.

Як повідомляв УНН, сьогодні відзначається День Соборності України. У цей день у 1919 році було проголошено Акт возз’єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.