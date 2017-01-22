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І.Умеров побажав Україні повернення Криму та звільнення Донбасу

І.Умеров побажав Україні повернення Криму та звільнення Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров привітав Україну з Днем Соборності та побажав повернення Криму і звільнення Донбасу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Україна - з Днем Соборності!!! Бажаю повернення Криму, звільнення Донбасу і перемоги над корупцією", - написав І.Умеров.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко заяив, що на Сході України українській воїни відстоюють не повернення окремих територій, а всю соборну українську землю.

Як повідомляв УНН, сьогодні відзначається День Соборності України. У цей день у 1919 році було проголошено Акт возз’єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

Українські Національні Новини

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